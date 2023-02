Genova – Un meme di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo per dire no ai cassoni a ponente. Lo scherzo gira sui social come “messaggio per il sindaco Bucci” e vede la celebre influencer che ha partecipato alla prima serata del Festival che indossa un messaggio rivolto al primo cittadino e alla proposta di costruire i mega cassoni della nuova diga foranea sulla parte terminale del porto di Prà.

Nella realtà Chiara Ferragni aveva il messaggio “Pensati Libera” mentre nella rivisitazione goliardico-contestante ha la scritta “Sindaco, noi ai cassoni a ponente”.