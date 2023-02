Tre Fontane (Genova) – Ha visto i carabinieri che gli intimavano l’alt ma, invece di fermarsi, ha accelerato cercando di fuggire. Un 60enne è finito nei guai, ieri sera, forzando un posto di blocco dei militari in località Tre Fontane.

L’uomo ha proseguito la sua corsa inseguito dai carabinieri della stazione di Montoggio che però lo hanno raggiunto e bloccato dopo una breve fuga.

A questo punto, però, il 60enne, invece di collaborare ha colpito con un pugno uno dei militari e l’altro è stato costretto a spruzzare spray urticante per impedirgli altre reazioni violente.

L’uomo è stato ammanettato e portato negli uffici di Montoggio dove è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per lesioni.

I carabinieri hanno poi scoperto che stava guidando senza la patente, ritirata tempo prima.