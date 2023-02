Genova – Giunge al termine la fase più complessa dei lavori di ammodernamento all’interno della galleria Castello I lungo il tratto di A10 compreso tra Arenzano e l’allacciamento con la A26 in direzione Genova.

L’intervento, avviato il 9 gennaio scorso dopo la sospensione dei cantieri per le festività natalizie, vede in questa settimana terminare in anticipo rispetto al programma la fase più invasiva dei lavori e per questo motivo nelle prossime domeniche – giornate in cui sono previsti i maggiori accodamenti – saranno disponibili due corsie al traffico in entrambi i sensi di marcia riducendo significativamente i disagi alla circolazione nei fine settimana.

Come da previsioni, la giornata di oggi è stata caratterizzata da lunghe code verso Genova a partire da metà pomeriggio.

Attualmente la coda ha raggiunto i 10 km.

La Direzione di Tronco di Genova sta gestendo la situazione con mezzi di soccorso su strada e personale a disposizione degli utenti