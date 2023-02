Genova – Posteggi ridotti, residenti costretti a spostare le auto parcheggiate e a cercare un altro parcheggio in un quartiere “saturo” e modifiche del normale traffico. Il quartiere di Marassi si appresta a subire gli ormai consueti disagi causati dallo “spezzatino” degli incontri di Calcio non più solo nel fine settimana e negli orari più assurdi.

Questa sera lo stadio Ferraris ospita l’incontro Sampdoria – Inter e come di consueto, da questa mattina, 12 ore prima della partita, i residenti della zona sono costretti a subire limitazioni alla libera circolazione e l’invasione di “tifosi” che arrivano in auto e moto e posteggiano ovunque, in barba alle più elementari regole del codice della strada.

Per l’intera giornata, poi, non si può parcheggiare nelle aree circostanti lo stadio e chi aveva faticosamente trovato un posteggio, si ritrova a dover spostare l’auto e cercare un altro posteggio in una zona già satura e con gravi problemi nelle giornate “normali”.

I residenti chiedono da tempo di non dover pagare il peso del “divertimento” di una parte minoritaria a scapito della qualità della vita e che vengano rafforzati controlli e sanzioni per chi arriva nel quartiere e, letteralmente, abbandona moto e auto dove capita.