Genova – Un’installazione dedicata a Bocca di Rosa per festeggiare il compleanno di Fabrizio De Andrè nei luoghi che gli furono più cari. E’ l’omaggio che l’artista Tiler ha voluto donare ad uno dei suoi artisti preferiti.

“Molti di voi forse non lo sanno neanche ma oggi è un giorno importante – scrive Tiler sulla sua pagina Facebook – Il 18 febbraio del 1940 a Genova nasceva Fabrizio De André, a mio parere uno dei più grandi cantautori della storia e come avrei potuto esimermi dal porgere i miei auguri nell’unico modo che conosco. Arte all’arte dando vita con un’immagine ad una figura cantata dal maestro. Questa è la mia puttana di via del Campo e non potevo metterla in nessun altro luogo se non sul muro che da oggi la ospiterà nella celebre via. Tanti auguri Faber ❤️”