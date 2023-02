Genova – Nuova emergenza nel ponente genovese per la presenza di materiale oleoso sulla strada. Questa volta l’allarme della polizia locale riguarda via Melen, la strada Guido Rossa, e la rotatoria di via San Giovanni d’Acri in direzione levante.

La polizia locale invita alla massima prudenza alla guida, in particolare per i motociclisti, a causa della presenza di gasolio su carreggiata.

Si tratta dell’ennesimo annuncio di questo tipo lanciato sui canali di emergenza e che avvisano automobilisti e motociclisti del pericolo incombente.

Ancora nessuna spiegazione, invece, sul perché, negli ultimi tempi, questo tipo di emergenze siano così frequenti.

In alcun zone della città, come in corso Carbonara a Castelletto, la presenza di materiale oleoso sulla strada ha comportato il rifacimento del manto stradale con costi piuttosto elevati. Individuare le cause dovrebbe essere una priorità.