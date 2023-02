Genova – Un incidente si è verificato questo pomeriggio in via Giacometti, nel quartiere di San Fruttuoso. Ad avere la peggio nel sinistro stradale sarebbe stato un uomo di 60 anni che era alla guida del motociclo e che è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Martino.

Sul posto, oltre che i sanitari del 118, sono giunti anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.

In un primo momento, infatti, la viabilità in via Giacometti in direzione ponente è stata interrotta. Adesso la situazione è tornata alla normalità.