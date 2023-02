Ospedaletti (Imperia) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza al Merito della Repubblica a Miriam Colombo “”per l’impegno, la passione, l’entusiasmo nel sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca e della cura della fibrosi cistica”.

Anche il presidente della Regione Liguria ha voluto complimentarsi con la studentessa per il premio.

“Non ha mai smesso di lottare contro la sua malattia, la fibrosi cistica, e, nonostante i continui ricoveri, studia per diventare medico, dando esami anche dal letto d’ospedale e impegnandosi per sensibilizzare le persone a donare a favore della ricerca – ha scritto il presidente Giovanni Toti – Nel 2021 è stata nostra testimonial al Salone Orientamenti e oggi ancora di più è un esempio di tenacia e coraggio, non solo per i giovani ma per tutti noi. Brava Miriam, la Liguria è orgogliosa di te”.

Miriam, originaria di Varese e residente a Ospedaletti, è testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica.