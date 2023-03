Il vortice ciclonico si sposta sul Tirreno favorendo ancora tempo perturbato su alcune zone della nostra Penisola. Nello specifico, in Liguria, assisteremo a residui fenomeni nelle zone interne, mentre sulla costa ritornerà un po’ di sole.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 2 marzo 2023

Sino al mattino deboli nevicate interesseranno i versanti padani centro-occidentali a partire dai 400-600 metri di quota, prima dell’alba non si esclude qualche fiocco di neve anche sulle vette dell’Appennino orientale. Lungo la fascia costiera cieli sereni o poco nuvolosi, qualche velatura è attesa sugli estremi della regione.

Nel corso del pomeriggio residui fenomeni su Alpi Liguri e comprensorio nord del Beigua, con quota neve in rialzo fino a 800 metri circa, mentre delle schiarite avanzeranno nelle restanti zone interne. Lungo la costa cieli in prevalenza sereni o al più disturbati dal passaggio di nubi medio-alte, anche se non si esclude qualche locale addensamento più consistente nel Savonese.

Venti moderati o tesi dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti o di burrasca tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo con moto ondoso in calo verso sera.

Temperature minime stazionarie od in lieve rialzo. Massime in aumento, specie lungo la fascia costiera.

Costa: min +4/10°C, max +8/15°C

Interno: min -6(vette)/+3°C , max +3/10°C (fondovalle/collina)

Venerdì 3 marzo 2023

Velature in transito in un contesto soleggiato lungo la fascia costiera, mentre qualche addensamento più consistente potrà interessare le aree interne.

Venti deboli o moderati settentrionali

Mari fino a metà giornata mosso sul bacino occidentale e molto mosso al largo, in genere poco mosso altrove. Dal pomeriggio poco mosso sotto-costa e mosso al largo.

Temperature in aumento.

Tendenza per sabato 4 marzo 2023

Giornata caratterizzata da cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Temperature in ulteriore lieve aumento.