Genova – Anche la mattinata di oggi si apre con auto e Tir in coda, sull’autostrada A10 Genova – Ventmiglia ancora prima che sorga il sole del nuovo giorno.

A causa di lavori automobilisti e trasportatori già in coda, tra Varazze e l’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce, in direzione Genova.

Sempre più alta la tensione tra chi deve raggiungere il capoluogo ligure in autostrada e deve svegliarsi sempre prima nel timore di restare bloccato in autostrada.

Disagi anche per i Trasportatori che si mettono in viaggio di notte per poter arrivare allo scalo portuale in tempo per consegne e carichi.

Automobilisti e Trasportatori che chiedono che venga automaticamente ridotto o addirittura cancellato il costo dell’autostrada laddove si presentano dei cantieri, senza passare da App e servizi privati che non sempre riconoscono i disagi patiti e comunque costringono ad altra burocrazia.