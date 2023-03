Genova – Restano gravissime, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzo di 17 anni soccorso ieri pomeriggio in mare, dopo essere stato trascinato al largo dalle onde. Il giovane, cittadino egiziano, stava giocando con alcuni amici vicino al mare quando un’onda ha trascinato il gruppo di nove minorenni in mare.

La maggior parte dei ragazzi è riuscita a risalire sugli scogli e a mettersi in salvo mentre il ragazzo – ospite di una comunità per minori non accompagnati – è stato trascinato al largo ed ha perso i sensi.

Le grida dei ragazzi hanno richiamato altre persone che hanno subito chiamato i soccorsi ed in breve, nel tratto di mare tra Quinto e Nervi sono arrivate le pilotine della Guardia Costiera e l’elicottero dei vigili del fuoco con i sommozzatori che si sono lanciati in mare ed hanno recuperato il ragazzo.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e la rianimazione è andata avanti a lungo mentre l’ambulanza del 118 predisponeva il trasporto in codice rosso all’ospedale San Martino dove i medici stanno facendo ogni cosa per salvargli la vita.