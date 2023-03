Genova – Starbucks sta per arrivare nel capoluogo ligure con una nuova sede che aprirà nelle prossime settimana in via alla Porta degli Archi, in pieno centro cittadino.

Le indiscrezioni sullo sbarco della celebre catena di bar-caffetterie si avvicendano da un pò ma questa volta sembra davvero che la multinazionale conosciuta in tutto il mondo abbia deciso luogo e tempistiche.

Dalle indiscrezioni sembra infatti che i locali siano già stati individuati in via Porto d’Archi e che il bar aprirà entro la primavera di quest’anno.

Un’apertura che difficilmente farà contenti gli intenditori del caffè all’italiana ma che ha già suscitato la curiosità del pubblico più giovane che, nella caffetteria di Starbucks prova anche prodotti dolciari e tutta una serie di servizi molto in voga da tempo nelle grandi città europee.