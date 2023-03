L’aumento graduale della pressione sulla zona del Mediterraneo garantisce una protezione maggiore dal passaggio di perturbazioni e in Liguria sono attese giornate prevalentemente soleggiate con temperature in graduale aumento.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 15 marzo 2023

Condizioni di cielo in prevalenza sereno, salvo qualche velatura di passaggio, più probabile sul centro-ponente della regione.

Venti al mattino tesi dai quadranti settentrionali, al pomeriggio invece moderati da sud-ovest.

Mare mosso sotto costa, fino a molto mosso al largo. Moto ondoso in graduale calo durante la giornata.

Temperature in aumento.

Costa: min +12/15°C, max +15/19°C

Interno: min +8/+12°C , max +12/16°C (fondovalle/collina)

Giovedì 16 marzo 2023

Giornata generalmente soleggiata con la formazione di qualche nube innocua sui rilievi nelle ore più calde della giornata.

Venti: moderati dai quadrati meridionali

Mari: poco mosso

Temperature: stazionarie

Tendenza per venerdì 17 marzo 2023

Condizioni di tempo generalmente soleggiato.

Temperature in lieve aumento.