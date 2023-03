Genova – Ancora un pedone travolto da un’auto mentre attraversa la strada. Questa volta è successo a Sampierdarena dove un 70enne è stato urtato da una vettura e scagliato a terra.

L’incidente è avvenuto in corso Martinetti e sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

L’uomo è stato soccorso e trasferito in gravi condizioni all’ospedale dove i medici hanno attribuito il codice rosso, il più grave, a causa di gravi ferite all’addome.

Le forze dell’ordine hanno avviato tutte le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.