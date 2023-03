Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del ragazzino precipitato ieri sera, poco dopo le 21, dalla finestra del secondo piano di una struttura d’accoglienza per minori stranieri non accompagnati nella zona di Campi. Il giovane ha riportato diverse fratture ma non sarebbe in pericolo di morte.

Indagini su quanto avvenuto nella struttura che ospita, insieme al ragazzino, diversi minori non accompagnati. Dalle prime ricostruzioni sembra che il ragazzo abbia atteso l’ultimo appello di controllo nella struttura per poi cercare di allontanarsi di nascosto scendendo dal secondo piano. Forse un passo falso o un malore e il ragazzo è caduto per diversi metri finendo sull’asfalto sottostante. Ma al momento non viene esclusa nessuna altra ipotesi investigativa.

Sul posto, in via Rolla, a Campi, è arrivata l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato in ospedale.

Nelle prossime ore verranno ascoltati gli operatori della struttura e altri ragazzi presenti nella struttura.

Si ipotizza che il giovane abbia voluto “evadere” dalla struttura rispetto al divieto di uscire dalle 21 alle 7 del mattino successivo.