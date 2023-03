Genova – Si terrà venerdì 24 marzo, dalle ore 18, presso l’hotel Holidau Inn di via Milano, la premiazione dell’edizione 2023 dei Premi Bibenda.

Saranno protagonisti i produttori di Oli Liguri che hanno ottenuto le 5 Gocce della Guida Bibenda e i 10 del mondo del vino ligure che hanno ottenuto i 5 Grappoli della guida Bibenda, da più di un milione di lettori.

La serata dalle 18,00 alle 21,00 sarà in una sala con i banchi d’assaggio di olio, di vino, e di diverse aziende del mondo del food ligure che faranno degustare i loro prodotti.

L’ingresso è aperto al pubblico gratuitamente.

Alla serata parteciperà anche il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana insieme alla presidente della delegazione Liguria di Fondazione Italiana Sommelier Roberta Bonasegale

“Ringrazio gli organizzatori di questo evento molto importante per il territorio – dichiara l’assessore all’Agricoltura Alessandro Piana – che con le 5 Gocce e i 5 Grappoli della nota guida Bibenda accresce ulteriormente la reputation delle nostre eccellenze e la caparbietà dei produttori nell’impegnarsi su standard altissimi. Un’occasione per confrontarsi sulle qualità organolettiche e nutraceutiche dei nostri prodotti e per incrementare, in particolare, la cultura dell’olio e del vino come ambasciatori della Liguria nel mondo”.