Albiano Magra La Spezia – Hanno cercato di nascondere nel cestino dei rifiuti la cocaina che avevano in casa ma sono stati smascherati dagli agenti di polizia entrati per una perquisizione domiciliare. Tentativo maldestro di sottrarsi alle loro responsabilità per una coppia di 50enne già finiti nei guai per aver rubato il bancomat ad un albergatore ed averlo usato per fare compere illecitamente. Gli agenti di polizia hanno eseguito una perquisizione domiciliare su disposizione della Procura della Repubblica e quando hanno bussato alla porta i due, sperando di farla franca, hanno nascosto la droga nel bidone della spazzatura ma sono stati scoperti.

Gli agenti hanno così ritrovato il pacchetto contenente ben 12 grammi di cocaina e tutto il materiale per “tagliarla” e confezionare le dosi da rivendere sul mercato dello spaccio.

In un’altra stanza è stato rinvenuto un bilancino di precisione e una sostanza bianca che veniva usata per aumentare il peso della sostanza e accrescere i guadagni.

I due sono stati arrestati anche per spaccio di sostanze stupefacenti.