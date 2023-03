Genova – Il Governo non ha fornito risposte e gli edili di #bastacreditincagliati tornano in piazza a protestare e chiedere lo sblocco dei bonus fiscali e della cessione del credito che sta soffocando migliaia di aziende in tutta Italia.

La protesta tornerà in piazza il 4 e 5 aprile e potrebbe essere “ad oltranza” se non ci saranno risposte concrete da Roma.

Aziende edili, lavoratori ma anche professionisti e tecnici torneranno a protestare per strada, con cortei in città, bloccando il traffico con camion e mezzi da lavoro.

Il primo appuntamento, martedì scorso, ha messo in ginocchio il traffico del centro cittadino con due cortei in partenza dalla ValBisagno e dal Ponente che sono poi confluiti in centro.

Centinaia di camion e furgoni che hanno sfilato per le vie della città e un migliaio di persone che su si sono riversate in piazza De Ferrari per il “comizio” finale.

Lo avevano annunciato e lo confermano oggi, senza lo sblocco dei crediti fiscali, anche con la compensazione degli F24 in pagamento in questi giorni, sarà ancora protesta e blocchi stradali.