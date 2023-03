Genova – In occasione del 65mo anniversario della sua fondazione Anffas celebra, in tutta Italia il 28 marzo, la XVI Giornata nazionale delle disabilità intellettive e dei disturbi del neurosviluppo, dedicata all’informazione e alla sensibilizzazione sui temi della disabilità per promuovere l’avvio di un dibattito sulla “transizione inclusiva dei servizi alla persona letta

alla luce della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità”.

Lo scopo primario della giornata, oltre a voler essere un momento di incontro, è quello di focalizzare l’attenzione sulla disabilità e sul miglioramento dei servizi e prestazioni dedicati, a supporto delle famiglie, potendo disporre di giusti ed adeguati sostegni che siano in grado di garantire la migliore qualità di vita possibile.

Lo slogan dell’evento sarà “Con Anffas, da 65 anni, per costruire insieme una nuova società inclusiva, con pari diritti e opportunità, libertà di scelta e qualità di vita per tutte e per tutti.”

In tale ottica vogliamo invitare tutta la cittadinanza ad unirsi a noi in questo giorno di festa, in particolare con i ragazzi che frequentano i seguenti Presidi:

Comunità Famigliare Villa Cordano – Via Parini 21 – con orario 10.00/12.00

Presidio residenziale Coronata – Salita Padre Umile 12 con orario 10.30/12.00 e la gradita partecipazione di Carlo Denei

Presidio semiresidenziale Gattorno presso Auditorium ex manifattura Tabacchi di via Bottino 6 – con orario 9.30/12.00

Presidio semiresidenziale Parini – Via Parini 27 con orario 9.30/13.00

Presidio residenziale Santa Giustina – presso Sala Comunale di Stella (Sv) con orario 15.00/18.00

Presidio residenziale Villa Galletto – Via Oratorio Apparizione con orario 10.00/11.30 e 16.00/17.30