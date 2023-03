Genova – Concerto di Tananai, il prossimo 15 luglio, all’Arena del Mare per Tananai. A comunicarlo lo stesso artista che ha già raccolto il sold out del live previsto al PalaPartenope di Napoli il prossimo 5 maggio.

Anche il tour estivo nei festival si arricchisce: dopo gli appuntamenti a Palermo e Olbia (SS) da poco annunciati, si aggiunge una nuova data a Genova, sabato 15 luglio in occasione del Live in Genova Festival all’Arena del Mare.

Tananai è pronto per scatenarsi sul palco circondato dal proprio pubblico nel tour Tananai Live 2023 Palasport e, in seguito, nella tournée estiva Tananai Live 2023 Festival.

A partire da venerdì 28 aprile 2023 l’artista si esibirà al palasport di Ponte di Legno (BS) (data zero), per poi proseguire venerdì 5 maggio 2023 al Palapartenope di Napoli (sold out), sabato 6 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, divertire ed emozionare al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (sold out), continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

L’avventura live di Tananai continuerà poi con appuntamenti nei principali Festival della Penisola, a partire da sabato 24 giugno al Mamamia di Senigallia, continuando nel mese di luglio al Sequoie Music Park di Bologna, Brescia Summer Music, Flowers Festival di Collegno (TO), Live in Genova Festival (nuova data), Pordenone Live, Sonic Park Matera, ad agosto al Suonica Festival alla Spiaggia del Faro di Jesolo (VE), Viper Summer Festival di Cinquale (MS), Zoo Music Fest di Pescara, Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), Sotto Il Vulcano Fest di Catania, presso i Cantieri Culturali alla Zisa in occasione del Green Pop Festival di Palermo, esibirsi al celebre Red Valley Festival di Olbia, per concludere con uno speciale appuntamento al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) sabato 9 settembre.

La tournée nei palazzetti e il tour estivo saranno occasione per l’artista di suonare finalmente live il suo ultimo successo “Tango”, classificatosi 5° al Festival di Sanremo 2023, certificato disco di platino e stabile in Top5 nelle classifiche Spotify Italia e Fimi/Gfk dei singoli più venduti, e i brani contenuti in “Rave, Eclissi”, il suo primo album di inediti che questa settimana è stato certificato disco di platino, contenente le hit “Abissale” (disco di platino), “Sesso occasionale” (doppio disco di platino) e “Baby Doddamn” (quadruplo disco di platino).