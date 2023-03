Bordighera (Imperia) – Sigarette in vendita a 10 centesimi al pacchetto e frasi inneggianti alla liberazione di Alfredo Cospito, leader del movimento anarchico in carcere al 41bis. Un attacco hacker ha fatto “impazzire” diversi distributori elettronici di sigarette di un’azienda. A Bordighera una tabaccheria del centro è stata colpita e ha certamente perso una sostanziosa cifra visto che la notizia della vendita di sigarette a prezzi “super scontati” ha velocemente fatto il giro dei social.

L’attacco informatico è stato rivendicato dagli hacker vicini al movimento anarchico che protestano per chiedere l’attenuazione del regime carcerario per Cospito che sta rischiando la vita per la sua decisione di portare sino alle estreme conseguenze lo sciopero della fame avviato ormai settimane fa e che lo ha già portato a diversi malori.

Indagini in corso per accertare come abbiano fatto gli hacker a “entrare” nei sistemi elettronici e a modificare il prezzo di vendita delle sigarette con gravissime perdite per i Monopoli dello Stato ma soprattutto per i rivenditori.