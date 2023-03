Genova – Una persona che accede liberamente al palazzo di via Piacenza evacuato dopo l’incendio di alcune settimane fa. A denunciarlo i proprietari degli appartamenti off limits per chi ci viveva ma non evidentemente per la persona che accede da un cancello laterale.

La persona è già stata vista e segnalata alle forze dell’ordine ma, sino ad ora, non è mai stata sorpresa all’interno del palazzo.

Un accesso proibito e che mette in dubbio l’efficacia dei servizi anti sciacallaggio che dovrebbero essere stati istituiti proprio per proteggere le proprietà che i proprietari degli appartamenti hanno dovuto lasciare all’interno del palazzo evacuato in fretta e furia durante il terribile rogo che ha distrutto il tetto e l’ultimo piano dell’edificio.

I proprietari temono che la persona, che non abita nel palazzo, possa appropriarsi di cose e beni o danneggiare qualcosa all’interno dell’edificio che, comunque, non dovrebbe essere accessibile a nessuno, tantomeno a chi non risiede e non è proprietario.

Le numerose segnalazioni, al momento, non hanno prodotto alcun risultato poiché l’uomo entra ed esce dall’edificio con una copia di chiavi di una persona ormai deceduta.