Genova – La Procura ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti, per omicidio colposo per indagare sulla morte di Edoardo Addezio, il ragazzo di 15 anni deceduto sabato durante una festa tra coetanei in un’abitazione di Castelletto.

L’ipotesi di reato al momento non vede iscritti nel registro degli indagati e mercoledì il giudice che segue il caso affiderà l’incarico per eseguire l’autopsia che potrà chiarire le cause del decesso.

Escluso l’abuso di alcolici e di sostanze stupefacenti, le indagini si concentrano su un possibile malore legato ad una cardiopatia ma anche su alcuni incontri di boxe che sarebbero avvenuti – senza particolare violenza – nell’abitazione e per gioco.

Il padre della vittima aveva precisato al quotidiano La Repubblica che il figlio era stato operato al cuore da piccolo ma ha anche aggiunto che il ragazzo stava bene e praticava diversi sport sebbene non a livello agonistico.

L’autopsia chiarirà se il ragazzo ha subito traumi durante la festa e se, a provocarli, sia stato il “gioco” organizzato.