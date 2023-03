Genova – Si terrà anche nel capoluogo ligure il recruiting day di GNV (Grandi Navi Veloci) per assumere 300 persone per vari settori dell’azienda per la prossima stagione estiva.

La Compagnia organizza una serie di open day dedicati alla conoscenza e selezione di nuovi candidati, il primo incontro si terrà a Napoli ma il 26 aprile sarà il turno di Genova.

Le giornate sono finalizzate allo svolgimento di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno inoltre a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all’interno della Compagnia.

GNV ricerca numerose professionalità con diversi gradi di esperienza e di seniority, tra questi personale di Macchina e di Coperta come ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell’Hotel come manager alberghieri e cuochi. Si ricercano inoltre candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, per impieghi presso gli Uffici informazioni.

Ai candidati che vorranno presentarsi agli open day sarà richiesto di portare con sé una copia del proprio CV aggiornato e, qualora avessero esperienze pregresse a bordo, del libretto di navigazione e della documentazione relativa ai corsi SCTW. Per quanto riguarda le figure in ambito alberghiero, la candidatura verrà valutata anche se non in possesso di tali requisiti e, in caso di accettazione, i candidati verranno supportati nell’effettuare i corsi di idoneità alla navigazione.

Per ulteriori informazioni e l’invio dei CV scrivere al seguente indirizzo: crew@gnv.it

Fondata nel 1992, e oggi parte del Gruppo MSC, GNV è una delle principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo: con una flotta di 25 navi, la Compagnia opera 31 linee in 7 Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta.