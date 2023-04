Genova – Al MOG, il Mercato Orientale Genova, arriva il MHOPS, prima edizione della manifestazione dedicata al mondo di malti e luppoli, organizzata in collaborazione con Scurreria Beer & Bagel.

Fino al 2 aprile, all’interno della scenografica corte prenderanno posto 12 birrifici artigianali provenienti da tutta Italia che avranno a disposizione 48 vie alla spina, ma saranno 110 le birre a rotazione nei quattro giorni. La degustazione delle birre potrà essere accompagnata dai piatti proposti dalle cucine affacciate sempre sulla Corte principale del MOG: 10 realtà che spaziano dai piatti di terra e mare della tradizione genovese alle intriganti speziature del Kenia e del Perù fino al sushi d’autore, alle pizze e crunch, agli hamburger e alla vasta scelta di carni.

I birrifici

Tanti i nomi noti agli appassionati ed emergenti di valore, individuati grazie alla collaborazione di Scurreria Beer & Bagel di Genova, vero e proprio punto di riferimento in città (e non solo) per quanto riguarda malti e luppoli. Dodici i birrifici presenti, 48 le spine, 110 i fusti a rotazione, per un evento dalla portata nazionale. La manifestazione vedrà, tra le altre, la presenza delle birre di Marco Valeriani (Alder), premiato recentemente a Firenze come miglior Birraio dell’anno, e di Mirko Giorgi (Shire Brewing), che si è accaparrato il premio di Birraio Emergente.

• Alder (Lombardia)

• Batzen (Alto Adige)

• Birra dell’Eremo (Umbria)

• BiRen (Emilia Romagna)

• Bonavena (Campania)

• Ca’ del Brado (Emilia Romagna)

• Elvo (Piemonte)

• Hopskin (Lombardia)

• Lariano (Lombardia)

• Mukkeller (Marche)

• Ritual Lab (Lazio)

• Shire Brewing (Lazio)

Il Cibo

Dieci cucine e un ristorante per una proposta gastronomica di qualità, ampia e variegata che difficilmente si trova ai festival birrari.

• Bear & Grill, per hamburger d’autore.

• Chakula Chema, dove assaggiare i piatti tradizionali della cucina del Kenya.

• Glam Fish, per assaggiare sushi, ramen, ravioli orientali e coloratissime poke.

• Laboratorio Gastronomico Genovese, che gioca “in casa” con l’abc della cucina genovese.

• La Carne dal 1946: la carne di Scottona piemontese incontra le eccellenze del territorio ligure.

• Landi Pizza & Crunch, con i suoi impasti dalle lunghissime lievitazioni e ad alta idratazione.

• Lo Scolapasta, con grandi classici di pasta fresca e altri primi secondo stagionalità.

• Mi Rico Perù, l’anima latina del MOG, con piatti come l’immancabile ceviche.

• Ops… Coffee by mistakes, per specialty coffee e dolci.

• Vineria del MOG, con i suoi taglieri di salumi e formaggi selezionati.

• Ostaia de Zena, la sosta di gusto più rilassata, da godersi nella splendida terrazza interna.

I LAB

Nell’ambito della manifestazione sono previsti tre laboratori, della durata di un’ora ciascuno.

• venerdì 31 marzo, ore 19

Le diversamente chiare a cura di Simonmattia Riva

Chi l’ha detto che lager sia sinonimo di birra chiara!? Scopriamo insieme a Simonmattia delle lager dalle cromie diverse dall’immaginario comune! – Prezzo: 20 €

• sabato 1 aprile, ore 17.30

Birre italiane e cibi dal mondo a cura di Simone Cantoni

Simone ci guiderà in un percorso di abbinamento tra 4 birre artigianali italiane e 4 piatti provenienti da diverse parti del mondo. Rimbocchiamoci le maniche (e le papille!) – Prezzo: 30 €

• domenica 2 aprile, ore 15

Birre acide: un mondo tutto da scoprire a cura di Lorenzo Kuaska Dabove

C’è chi le ama e chi le odia. Chi non ne può più fare a meno e chi le evita come la peste. Sicuro è che perlomeno vanno conosciute! E chi meglio di Kuaska può parlarcene? – Prezzo: 20 €

COME FUNZIONA

L’evento è a ingresso libero, con orario 18/23 giovedì 30, 11.30/01 venerdì e sabato e 11.30/23 domenica. L’ingresso è libero e le consumazioni saranno fruibili attraverso l’acquisto di tasca e bicchiere (€ 2) e dei gettoni, disponibili anche a pacchetto sul sito del MOG, oltre che in loco. Una soluzione, l’acquisto on line, che permetterà di avere una scontistica dedicata, evitare la coda e assicurarsi gli ingressi anche a fronte di un’importante affluenza.

I gettoni saranno utilizzabili in qualsiasi giorno della manifestazione e in qualsiasi momento, così da permettere ai visitatori di intervallare le degustazioni con un giro nei carruggi del centro e nelle bellissime piazze che distano pochi passi a piedi. Per chi desidera fare un giro in città, si consiglia il tour di Explora alla scoperta dei tetti di Genova. Per facilitare l’arrivo degli visitatori da fuori Genova, è stata attivata una convenzione con Ostello Bello Genova. Utilizzando il codice sconto MHOPS23 sul sito della struttura è possibile ottenere uno sconto 10%.

Il programma, gli orari, le modalità d’accesso e lo store dei gettoni sono disponibili sul sito https://moggenova.it/mhops/

LO SPAZIO

IL MOG Mercato Orientale Genova è la piazza coperta e completamente ristrutturata che si apre al centro del mercato più antico di Genova, affacciato su via XX Settembre, a cinque minuti da Piazza De Ferrari, dalla stazione di Genova Brignole e da numerosi aree di parcheggio. Un luogo dove mangiare, bere e trascorrere del tempo, di 2000 metri quadri con dieci cucine che si affacciano su uno spazio aperto condiviso. La birreria e spiriteria cuore della Corte principale e la Vineria con più di 40 etichette a bicchiere integrano l’offerta a tutte le ore, mentre al piano superiore si trova L’Ostaia de Zena, il ristorante con vista MOG. La balconata del MOG è poi dotato di sale eventi, spazi per la scuola di cucina (Aula Fornelli) e di panificazione (Aula Mani in Pasta) per un’offerta che copre tutto l’arco dell’anno dai seminari su birre e vini fino ai laboratori per bambini.

CHI SONO – SCURRERIA BEER & BAGEL

Aperto nel 2015 da Alessandro Gurgo e Giorgio Airaldi, in poco tempo si è affermato come uno dei pub più interessanti d’Italia, come certifica anche il premio assegnato nel 2022 da Slow Food ai suoi titolari Alessandro Gurgo e Giorgio Airaldi come migliori publican d’Italia, con questa motivazione: “Alessandro Gurgo e Giorgio Airaldi portano avanti un luogo che è diventato tappa fissa per gli appassionati che qui trovano cultura, attenzione al servizio, alla selezione e al racconto, oltre a un’incessante ricerca che porta a proporre, spesso invitandoli direttamente al pub, alcuni dei principali esponenti della scena birraria nazionale”. Dietro al bancone, campeggiano 14 vie (12 alla spina, 2 a pompa).

INFO UTILI

Mog Genova – via XX Settembre, 75 – www.moggenova.it

a 5 minuti da Piazza De Ferrari, dalla stazione di Genova Brignole e da numerosi aree di parcheggio

orari manifestazione: giovedì 30 marzo ore 18/23 – venerdì 31 marzo ore 11.30/01 – sabato 1 aprile ore 11.30/01 – domenica 2 ore 11.30/23

tasca + bicchiere: € 2 (bicchiere da 30 cl con doppia tacca)

prezzo del singolo gettone: € 1,20

prezzo birre: da 3 a 6 gettoni (a seconda di formato e tipologia di birra)

PROMO ONLINE

PACCHETTO ARGENTO (€ 50) comprende: 50 gettoni, tracolla e bicchiere

PACCHETTO ORO (€ 100) comprende: 100 gettoni, tracolla e bicchiere, un laboratorio a scelta