Genova – Controlli e verifiche di sicurezza sul viadotto di corso Europa sul torrente Sturla. Dopo le numerose segnalazioni partono i monitoraggi sui viadotti e sui ponti di corso Europa ad iniziare da quello già oggetto di numerosi interventi di ripristino e manutenzione tra via Isonzo e via Swimburne sul torrente Sturla.

Il carroponte della ditta incaricata dal Comune di Genova, l’unico in grado di portare i tecnici e i manutentori “vicino” alle zone da controllare, è apparso ieri sul viadotto e gli operai hanno iniziato i controlli.

A darne notizia il vice sindaco e assessore Pietro Piciocchi con un post sulla sua pagina Facebook

“Oggi – scrive il vice sindaco – abbiamo intrapreso un articolato lavoro di verifica dei nostri ponti ed impalcati cittadini allo scopo di monitorarne l’efficienza ed orientare in modo più efficace l’attività manutentiva: qui ci troviamo in Corso Europa, all’altezza del viadotto sul torrente Sturla, dove nelle prossime notti effettueremo anche le prove di carico.

Passiamo dall’approccio della mera ispezione visiva, seguito per anni, ad un sistema puntuale di indagini scientifiche e di laboratorio per ottenere risultati certi.

Installeremo inoltre strumenti di monitoraggio che si avvalgono delle tecnologie digitali.

Proseguiremo nelle prossime settimane con le indagini su numerosi altri manufatti.

Un investimento molto importante per la sicurezza di tutti.