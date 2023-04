Genova – A piedi sulla strada Sopraelevata Aldo Moro, passando da una corsia all’altra. Emergenza, ieri notte, intorno alle 3, per una persona che ha percorso a piedi la Sopraelevata in direzione ponente.

Inquadrata dalle telecamere della polizia locale – che ha subito diffuso un messaggio d allerta per gli automobilisti – la persona è passata più volte da una corsia all’altra mettendosi ancora più in pericolo.

Si tratta dell’ennesimo utilizzo della Sopraelevata in condizioni di pericolo e di violazione delle norme del codice stradale.

Non è noto se la persona sia stata raggiunta e sanzionata o meno.

Solo qualche giorno fa, in direzione contraria, un giovane aveva pensato di fare footing sulla Sopraelevata.