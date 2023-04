Genova – Tutto pronto al Porto Antico per la 17^ edizione della Mezza Maratona di Genova 2023. A partire, tra le 9 e le 9,40, saranno in realtà ben 3 corse ben diverse. Oltre alla mezza maratona, infatti, partiranno la Corri Genova, gara non competitiva sulla distanza di 13 km, e la “Family Run”, camminata non competitiva alla portata di tutti.

Tre gare in un giorno che ovviamente avranno delle ripercussioni sul traffico cittadino, nella zona del centro storico ma anche della Sopraelevata e della Foce.

Queste le principali modifiche alla viabilità:

In piazza Caricamento – tratto tra intersezione con piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi dalle ore 00:00 alle 14 e comunque fino a cessate esigenze è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

Dalle ore 8 alle 14 e comunque fino a cessate esigenze sono istituiti il divieto di transito (esclusi mezzi di soccorso o di supporto alla gara) e il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti dalle ore 00:00 fino a cessate esigenze in via del Molo – piazza Caricamento – via Gramsci (direzione ponente) – via Alpini d’Italia – piazzale Stazione Marittima – via Fanti d’Italia – piazza del Principe (lato levante rotatoria) – via Andrea Doria – via Balbi- piazza della Nunziata – via Bensa – largo Zecca – via Cairoli – via Garibaldi – piazza Fontane Marose – via XXV Aprile – piazza De Ferrari – via XX Settembre – via Brigata Liguria (sul lato a ponente della carreggiata) – corso Saffi (tratto tra via Vannucci e viale Brigate Partigiane, esclusi veicoli diretti alle proprietà carrabili laterali) – via Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati) – via Barabino (lato a mare, tratto tra via Diaz e via Casaregis) – via Casaregis (tratto tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante tra via Ruspoli e corso Marconi) – corso Italia – corso Marconi (carreggiata lato a mare) – rotatoria 8 novembre 1989 (esclusa corsia esterna lato monte in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico di viale Brigate Partigiane) – Sopraelevata – ponte Elicoidale (lato a levante per circa 100 mt. che adduce al viadotto della Camionale) – viadotto della Camionale – piazzale che adduce al varco San Benigno – tunnel sottopasso di Caricamento (lato monte – direzione ponente) – piazza Cavour.

Sono disposte anche le seguenti prescrizioni:

-Senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte in via Cesarea (tratto tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste)

-Senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a mare in via Quarnaro – via Zara (tratto a mare di via Rosselli – via Gobetti) – via Martorelli e via Medici del Vascello; per gli accessi carrabili ai civv. dal 14 al 24 di via San Giuliano è consentito accedere a via Bovio tramite corridoio protetto a questi dedicato

-Senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli diretti a ponente in via Ruspoli (tratto tra via Casaregis e via Rimassa)

– Senso unico alternato regolamentato da Polizia Locale e/o movieri in via Podgora e via dei Pescatori (tratto dall’intersezione con viale delle Brigate Partigiane al pilone n.196 della Sopraelevata)

-Obbligo di arresto e di dare la precedenza nelle intersezioni formate da via dei Pescatori/via Brigate Partigiane – via Zara/via Rosselli/via Gobetti – via Martorelli/via Righetti – via Medici del Vascello/via De Gaspari

-Divieto di accesso nelle strade che confluiscono in corso Italia: via Bruno – via Medici del Vascello – via Minzoni – via Bovio – via Martorelli – via Sauro – via Zara – via Piave – via Podgora (esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili)

-Divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta per i veicoli degli inadempienti, dalle ore 7.30 fino a cessate in via Casaregis (tra corso Buenos Ayres e via Ruspoli, sul lato levante e centro strada nel tratto tra via Ruspoli e corso Marconi) – corso Italia – corso Marconi (lato mare e centro strada)

-Per consentire l’accesso e il deflusso di veicoli verso/da la Fiera del Mare è istituita una corsia protetta che da via dei Pescatori porta al piazzale antistante.

-Divieto di transito dalle ore 8 alle 14 , e comunque sino a cessate esigenze, ad eccezione per i mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara, e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, dalle ore 00:00 fino a cessate esigenze, in piazza Caricamento – via Gramsci (direzione ponente) – porta dei Vacca – via del Campo – via Lomellini – salita dell’Oro – via Cairoli – via Garibaldi – piazza Fontane Marose – via Luccoli – piazza Soziglia – piazza Campetto – via San Matteo – salita San Matteo – piazza De Ferrari – via Boetto – piazza Matteotti- via San Lorenzo – piazza della Raibetta – via Frate Oliverio – via della Mercanzia.

-Nelle strade interessate dal transito della competizione sportiva sono vietate le immissioni veicolari provenienti da ogni accesso laterale pubblico e privato.

Durante la sospensione della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti; è vietato immettersi nel percorso di corsa a tutti i veicoli – a motore e non – e ai pedoni; è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli – a motore e non – provenienti da strade o aree che intersecano, o anche che si immettono sul percorso di gara, di arrestare la marcia prima di impegnarla e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o altre intimate da organi di vigilanza o da personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada; è fatto obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano in modo accidentale accedere alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta custodia.