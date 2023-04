Genova – Genitori e insegnanti preoccupati per una vistosa crepa nel muro della scuola elementare Fanciulli di viale Bracelli e subito arriva il sopralluogo dei vigili del fuoco.

Ha suscitato qualche preoccupazione, oggi pomeriggio, l’arrivo nel piazzale della scuola Fanciulli di Marassi di due auto ed un camion dei Vigili del Fuoco, scortati da una macchina della polizia locale. In molti, nella zona, hanno temuto che la segnalazione fatta ieri, circa la presenza di una fessurazione nel muro perimetrale dell’istituto, avesse una coda inaspettata e di emergenza.

Fortunatamente, però, si è trattato solo di un sopralluogo di verifica per accertare la situazione ed escludere ogni pericolo per chi frequenta la scuola, per apprendere o per insegnare.

Dalla scuola, infatti, è stato fatto circolare questo messaggio:

“c’è stato un doppio sopralluogo nel plesso Fanciulli-Cambiaso sia da parte del geometra del Municipio che dei Vigili del Fuoco. Entrambi, indipendentemente, hanno fatto le opportune verifiche tecniche controllando la crepa interna e il muro esterno ed hanno concluso che la situazione, già da tempo monitorata, è sotto controllo e non presenta alcun pericolo.

A breve la scuola riceverà una relazione tecnica di servizio”

I Vigili del fuoco, accompagnati dalla responsabile dell’Istituto e dalla sua vice, quindi hanno eseguito un controllo di tutta la struttura senza rilevare, sembra, pericoli imminenti.

Stessa conclusione cui sarebbero arrivati i Tecnici inviati dal Comune.

Una parte del piazzale della scuola è stato tuttavia transennata per precauzione, nel timore di possibili distacchi di materiale ma dovrebbe essere escluso ogni pericolo maggiore anche se occorrerà attendere le valutazioni del personale intervenuto, in tutto una decina di persone.

Il veloce sopralluogo rasserena – almeno in parte – gli animi dei genitori dei tanti bambini che frequentano la scuola e che si erano preoccupati quando, sulle pagine social del quartiere erano comparse le foto della crepa e le foto dello stato di conservazione del lato nord della scuola che, sulla facciata sembra essere stata rifatta di recente mentre sul lato “non in vista” presenta segni inequivocabili della necessità di manutenzione urgente.

Cemento che si sgretola e ferri dell’armatura del cemento armato in bella vista ed in balia della ruggine.

Resta da capire perché le due “facce” della scuola presentino caratteristiche così diverse. Tanto da far dire, scherzosamente, tra i genitori, che la scuola è stata “rifatta” solo nella parte della facciata.