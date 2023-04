Genova – Oltre 10 chilometri di coda sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce a causa di un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato su un fianco in circostanze ancora in via di accertamento.

L’incidente è avvenuto tra Masone e Ovada e il traffico è andato in tilt rapidamente per le operazioni di soccorso ma anche per lavori nella zona.

Sul posto i mezzi di soccorso e quelli della polizia stradale.

Il conducente del mezzo è rimasto ferito nell’incidente ma non in modo grave.

Sono i disagi del traffico a preoccupare

Entrata consigliata verso nord: Ovada.

Uscita consigliata provenendo da Genova Voltri: Masone.

(foto di Archivio)