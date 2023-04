Genova – Era appena arrivato in città dalla Sicilia dove vive l’uomo derubato ieri pomeriggio in vico San Marcellino da una coppia di tossicodipendenti.

L’uomo è stato accerchiato dai due e minacciato con una spranga di metallo affinchè consegnasse il telefono cellulare che aveva in mano.

L’uomo ha ubbidito consegnando lo smartphone ma poi è riuscito ad allertare le forze dell’ordine chiedendo aiuto.

La polizia, grazie alla precisa descrizione fornita dalla vittima ha identificato e fermato gli aggressori, una coppia di 25 anni con problemi per droga, in via del Campo.

Il telefono è stato restituito e i due sono stati arrestati.