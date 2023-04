Bargagli (Genova) – Molti danni ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri pomeriggio a Boasi, frazione del comune di Bargagli, alle spalle di Genova.

I Vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, sono intervenuti per l’incendio di una casetta.

Le fiamme, divampate in una adiacente struttura, hanno interessato il tetto in legno. Di li a poco le fiamme si sono estese a tutta la casa.

I Vigili del fuoco hanno cercato di limitare i danni, ma il tetto è comunque crollato rendendo la casa, al momento disabitata, inagibile. Nessuna persona è rimasta coinvolta