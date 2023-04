Genova – E’ stato confermato l’avvistamento di un giovane esemplare di lupo nel quartiere di Quezzi, in Valbisagno, in zona Molinetto.

Il naturalista Ugo De Cresi, che da anni studia e fotografa la popolazione di lupi della Liguria, ha confermato che si tratta di un giovane esemplare in dispersione, ovvero che ha lasciato il branco per fondarne uno “suo”.

Il giovane lupo, visibilmente impaurito per l’incontro con gli umani in un ambiente aperto e provo di vie di fuga (era nel greto del torrente che scende da Forte Ratti al Fereggiano) ha tentennato davanti alle persone che lo hanno visto e fotografato e poi è fuggito nella boascaglia.

“Sembra che l’animale abbia trovato un varco di inserimento verso direzione Forte Ratti dove del resto l’abbiamo visto per la prima volta il 10 aprile – scrive Ugo De Cresi su Facebook – Contrariamente all’altro disperso di due anni questo animale è giovane di un anno ed è decisamente impaurito di tutto e fa fatica a trovare un varco libero.

Oltretutto sono due sere che due nuclei stanno ululando ed uno di questi gravita Traso/Bargagli quindi di lì di certo non passa”.

I giovani esemplari in dispersione, infatti, non sono certo i benvenuti sul territorio occupato da altri branchi e, se scoperti, vengono attaccati e possono restare uccisi.

Per questo motivo, in Natura, è difficile che questi esemplari sopravvivano (circa i 50% dei casi).

Anche gli appassionati di Foto Trappolaggio Liguria confermano che si tratta di un lupo e invitano i residenti della zona a non aver timore ma di non fornire assolutamente cibo anche se l’animale sembra affamato.

La Natura prevede infatti che l’animale debba farcela da solo e cacciando in autonomia ciò che può mangiare.

Fornire cibo potrebbe spingere i lupi a diventare come altri animali ormai presenti in modo anche massiccio nelle nostre città come i cinghiali e ridurrebbe il naturale timore dei lupi per gli esseri umani.

Gli esperti rassicurano: non c’è alcun pericolo per le persone e per gli animali domestici e molto probabilmente il giovane lupo si allontanerà da solo dalla zona, spaventato dalla presenza di umani.

Non è la prima volta che un giovane esemplare di Lupo viene segnalato a Genova e nelle vicinanze.