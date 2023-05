Genova – Un aereo a propulsione ibrida nel cortile di Palazzo Tursi, sede del Comune di Genova. Fortunatamente non si tratta di un incidente ma di una vera e propria esibizione nell’ambito delle celebrazioni del primo centenario dell’Aeronautica Militare.

I genovesi potranno infatti ammirare, come fosse appena atterrato, un velivolo a propulsione ibrida, un autentico gioiello dell’alta tecnologia ambientalmente sostenibile.

“E’ la prima di una serie di iniziative – scrive il sindaco Marco Bucci sulla sua pagina Facebook – che si svolgeranno a Genova nel mese di maggio per festeggiare il grande traguardo dell’Aeronautica Militare, un orgoglio per l’Italia e per la nostra città”.