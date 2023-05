Genova – Hanno visto un serpente in casa ed hanno chiamato i soccorsi. Momenti di comprensibile paura, ieri sera, in un appartamento di Albaro dove i residenti si sono accorti di avere un rettile che strisciava in casa.

Il tempo di chiamare il 112 – che ha dirottato sul soccorso animali – e l’animale ha preferito dileguarsi uscendo e nascondendosi in un tombino dal quale, probabilmente, era entrato.

La guardia eco-zoofila Lorenzo Termanini è intervenuta per accertare che l’animale si fosse allontanato e che non ci fosse pericolo.

Dalla descrizione e dalle foto scattate, è stato possibile determinare che si trattava di un “biacco”, una biscia innocua per l’uomo e che invece è molto utile per la Natura poichè mangia insetti e topi.

Avere un serpente nel giardino di casa può non essere “simpatico” ma certamente è un ottimo segnale per la salute dell’ambiente e per il contenimento di animali ben più problematici per quanto riguarda la convivenza con gli umani.