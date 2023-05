Genova – Ancora un grave incidente sul lavoro nel capoluogo ligure. Un operaio è rimasto ferito in modo grave in un incidente avvenuto nella zona binari della stazione di Brignole ed è stato trasportato in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo stava lavorando nell’area binari quando è sopraggiunto un treno a forte velocità e lo spostamento d’aria lo avrebbe scagliato contro un muraglione provocando una brutta ferita al fianco.

Subito soccorso dai colleghi e poi dal 118 che ha inviato l’automedica Golf1 e l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale e verrà sottoposto ad un delicato intervento per suturare la ferita.

In corso le indagini della polizia ferroviaria e dell’ispettorato del Lavoro che accerterà se sono state rispettate le misure di sicurezza previste in questi casi.

Proteste dei sindacati che evidenziano l’ennesimo incidente sul lavoro e la carenza di controlli e di formazione per gli stessi lavoratori.