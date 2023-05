Loano – Proseguono anche questa mattina le operazioni di bonifica in località Verzi, dove nel pomeriggio di ieri è scoppiato un incendio che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e dell’elicottero regionale.

Già da ieri l’incendio è stato ufficialmente spento e, fortunatamente, le fiamme non avevano coinvolto persone o abitazioni.

Per mettere in ulteriore sicurezza la zona, questa mattina sono ripartite le operazioni di bonifica nei due ettari coinvolti dalle fiamme, per scongiurare un’eventuale ripresa dell’incendio.