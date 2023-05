San Pietro Vara (La Spezia) – Ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guard rail che ha letteralmente “infilzato” l’auto entrando dal lato anteriore e uscendo da quello posteriore. Solo il caso ha voluto che non ci fossero vittime, ieri pomeriggio, nel brutto incidente stradale avvenuto in frazione Piavazzano, sulla strada per Varese Ligure. L’enorme barra metallica che dovrebbe proteggere gli automobilisti ha rischiato di trafiggere i due occupanti del veicolo come avvenuto, solo pochi giorni fa a Cairo Montenotte, causando la morte di un ragazzo di 26 anni.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato che ha dovuto tagliare il guard rail per poter liberare l’auto e gli occupanti ancora sotto shock.

Per loro, fortunatamente, solo lievi ferite ma ora resta da accertare l’esatta dinamica dell’incidente e se la protezione stradale sia o meno “sicura”.