La Spezia – La polizia presente nelle scuole nella Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi per sensibilizzare gli studenti su un tema di scottante attualità.

Nella mattinata di oggi 25 maggio, personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura della Spezia, si è recata presso la Scuola Media Statale Ubaldo Mazzini -isa4- per un incontro con le classi di terza media in occasione della ricorrenza della “Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi”.

L’obiettivo principale della campagna è quello di comunicare l’esistenza del fenomeno e l’attenzione delle istituzioni competenti nella sua prevenzione e contrasto. La campagna intende, inoltre, informare i cittadini su come agire in caso di scomparsa e attraverso quali strumenti, favorendo di fatto la più ampia conoscenza dei numeri di emergenza dedicati al fenomeno. Il target primario è costituito dai genitori, dalle famiglie, dagli adolescenti e dai bambini, mentre quello secondario comprende insegnanti, educatori, amministratori locali e opinione pubblica.

Nell’incontro si sottolinea l’importanza della tempestività nella comunicazione della scomparsa alle autorità competenti e i numeri di emergenza da contattare, sia italiani (112 – numeri unico di emergenza e 114 – emergenza infanzia) sia europei (116 000 – numero unico europeo per minori scomparsi).

Nella circostanza, sono state altresì consegnate della brochure che sottolineano ancor di più l’importanza di questa giornata, nell’ottica di evidenziare quanto sia fondamentale l’aiuto di tutta la cittadinanza nel ritrovamento di un bambino scomparso.