Genova – Nuovo sopralluogo della polizia scientifica e degli esperti nominati dal Tribunale per le indagini per il crollo, avvenuto ieri, nella galleria di Monte Sperone, sulla autostrada A12 Genova – Livorno, tra Genova est e l’allacciamento con la A7 Genova – Milano.

La galleria è ancora chiusa e il traffico viene dirottato sulla carreggiata opposta creando un imbuto che provoca lunghe code e rallentamenti in entrambe le direzioni.

Disagi necessari a effettuare le verifiche che chiariranno cosa è realmente successo nella galleria e cosa abbia causato il crollo di decine di metri di cavi dalla volta restaurata la scorsa estate.

Già ieri si sono registrati forti disagi in corrispondenza del nodo genovese, disagi che per la giornata di oggi si prevedono superiori – con tempi di attraversamento del tratto che possono superare i 60 minuti – soprattutto a partire dal pomeriggio in ragione dei maggiori flussi di traffico attesi per gli spostamenti da e verso le riviere liguri in occasione del fine settimana.

Per questo motivo agli utenti che intendono attraversare le tratte di A12, A10 e A7 in prossimità del capoluogo ligure si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

• a chi da Savona-Genova è diretto verso Livorno-La Spezia, si consiglia di percorrere la A26 Genova-Gravellona Toce, proseguire lungo la A21 Torino-Piacenza per raggiungere la A1 Milano-Napoli da cui proseguire in direzione di Bologna per immettersi sulla A15 Parma-La Spezia in direzione La Spezia. Percorso inverso pe chi dal versante tirrenico è diretto verso Genova-Savona;

• per il traffico locale diretto verso la riviera di Ponente, si consiglia di uscire alla stazione di Genova Nervi e dopo aver percorso la viabilità ordinaria rientrare in autostrada in A7 Serravalle-Genova a Genova Ovest oppure in A10 alla stazione di Genova Aeroporto;

• agli utenti che da Genova sono diretti verso la A12 si consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per entrare in autostrada alla stazione di Genova est.