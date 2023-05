Genova – Scatterà alle 7 in punto di questa mattina l’ora X per l’avvio delle operazioni di riempimento dei canali navigabili ideati da Renzo Piano per il progetto del nuovo Waterfront di Levante. I 18 fori presenti nelle paratie esterne, rivolte verso il mare, verranno aperti uno dopo l’altro per approfittare del picco di marea che culminerà alla 9.

Lo scopo è quello di consentire l’allagamento controllato ma costante dei canali realizzati in una lotta contro il tempo che è proseguita per tutta la scorsa notte.

I canali, profondi 3 metri, verranno allagati lentamente e il volto dell’area della Fiera di Genova cambierà radicalmente, mostrandosi nella sua complessità ma, soprattutto, facendo tornare il mare dove era stato “cacciato”, con la realizzazione delle nuove aree espositive.

I genovesi più in là con gli anni ricordano infatti che sotto corso Aurelio Saffi, un tempo neppure troppo lontano c’era il mare e persino delle spiagge e il nome “via dei Pescatori” non era casuale.

La portata dell’evento è dunque “storica” per la città e verrà seguito passo passo per mostrare gli avanzamenti.

L’allagamento dei canali non sarà, infatti, immediato ma occorrerà l’intero week end per essere ultimato.

L’acqua del mare, infatti, entrerà gradualmente e senza particolare sforzo, proprio per mettere alla prova le costruzioni con gradualità.

Lo spettacolo per i curiosi, dunque, è assicurato.