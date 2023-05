Rapallo – E’ stato fermato per un nomale controllo ma il suo eccessivo nervosismo ha spinto gli agenti di polizia ad approfondire la verifica sino a scoprire che stava nascondendo alcune dosi di cocaina. Così è finito in manette, ieri sera, un 46enne residente nel Tigullio che è ora sospettato di avere una attività parallela come “pusher”.

Dopo le dosi di coca trovate addosso alla persona, infatti, gli agenti hanno deciso una perquisizione nella sua abitazione con i cani Leone e Nagut, esperti nel ritrovamento di sostanze stupefacenti.

Il loro fiuto insuperabile ha condotto gli agenti al nascondiglio dove l’uomo nascondeva circa 30 grammi di cocaina e banconote per un totale di quasi 32mila euro.

A questo punto sono scattate le manette e l’uomo è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.