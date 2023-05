Genova – Un forte temporale, con raffiche di vento e grandine, sta interessando la ValBisagno ed in particolare i quartieri di Marassi, Quezzi ma anche Castelletto e Staglieno.

Dopo una serie di lampi e tuoni e forti raffiche di vento sono arrivate le precipitazioni, molto intense e accompagnate anche da locali grandinate.

Le previsioni meteo hanno previsto precipitazioni diffuse nel pomeriggio dopo una mattinata sostanzialmente all’insegna del bel tempo

Queste le previsioni di Arpal

OGGI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO Un flusso umido ed instabile mantiene una bassa probabilità di temporali forti soprattutto sulle zone di centro-Levante nelle ore centrali. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione. Venti da Nord 40-50km/h con locali rinforzi sui crinali, in calo nel pomeriggio.

DOMANI GIOVEDÌ 1 GIUGNO Lo scenario meteorologico non cambia. Possibili temporali forti, più probabili sul centro-Levante della regione (zone BE); fenomeni moderati sulle restanti zone. Possibili allagamenti localizzati ad opera dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche o di piccoli canali/rii. Possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. La protezione civile ricorda di osservare le opportune norme di autoprotezione.

DOPODOMANI VENERDÌ 2 GIUGNO Permangono condizioni di tempo instabile con rovesci o temporali al più moderati su tutte le zone, più probabili nell’interno.

🌤️ Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale a partire dalle prime ore del mattino su zone interne di Ponente in estensione al resto della regione determinano una bassa probabilità di temporali forti su tutta la regione. In serata nuvolosità variabile con possibili deboli piogge sparse. Venti settentrionali deboli o moderati, fino a forti la mattina su Centro-Ponente, mentre il mare alla boa di Capo Mele è poco mosso con temperatura dell’acqua di 19.3 gradi.