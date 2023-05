Taggia (Imperia) – Un container utilizzato come magazzino ha preso fuoco, ieri sera, intorno alle 22, lungo la strada provinciale 548. Sono stati i passanti a dare l’allarme chiamando i Vigili del fuoco che sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme.

I pompieri hanno accertato che all’interno non ci fosse nessuno e hanno spento le fiamme avviando poi le prime operazioni di bonifica e di indagine per accertare le cause del rogo.

Al momento non viene esclusa la pista di un incendio doloso e verrà ascoltata la proprietà del container che era situato vicino ad un’impresa edile.

Fortunatamente non si registrano feriti