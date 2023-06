Genova – Lutto nello staff del Comune di Genova. E’ morto improvvisamente Riccardo Pedemonte, collaboratore dell’Area Tecnica, aveva 54 anni.

Ad annunciarlo il vice sindaco Pietro Piciocchi che ha pubblicato un ricordo per il suo collaboratore.

“Oggi un nostro carissimo e validissimo giovane collaboratore dell’area tecnica del Comune di Genova – Riccardo Pedemonte – è mancato improvvisamente.

Ne siamo rimasti veramente sconvolti.

Anche grazie a lui, che si occupava della parte finanziaria della programmazione dei lavori pubblici, in questi anni abbiamo fatto cose molto importanti per la Città, come il Waterfront, solo per citarne una…ma potrei fare un lungo elenco.

È un dolore davvero molto grande.

Grazie Riccardo, grazie per quello che hai fatto per Genova, ti vogliamo tanto bene!

Continua ad accompagnarci dal cielo e noi, che siamo la tua famiglia, faremo sempre di più guardando al tuo esempio.

In lutto anche il mondo degli arbitri di Volley e sportivo in genere. Sui social sono numerose le manifestazioni di cordoglio per Riccardo Pedemonte.

Pedemonte si era anche mobilitato in prima persona, recentemente, per aiutare alcuni amici ad organizzare l’evacuazione di molti cittadini Ucraini che fuggivano dalla guerra di aggressione russa.