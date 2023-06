Genova – Ancora cinghiali per strada, nella notte, nel levante genovese. Alcuni automobilisti hanno segnalato alla polizia locale la presenza di una famigliola di cinghiali che passeggiava tranquillamente in mezzo alla strada, all’altezza dello stadio Carlini e subito è scattata l’emergenza.

La polizia locale ha avvisato automobilisti e motociclisti con un messaggio di allerta e una pattuglia si è recata sul posto per evitare pericoli per le persone.

Un’emergenza che si ripete ormai quasi tutte le sere e in diverse zone della città occupando la polizia locale a intervenire per sorvegliare gli animali e proteggere i Cittadini.

Già numerosi gli incidenti con cinghiali sulle strade cittadine. L’ultimo solo pochi giorni fa quando una decina di animali ha attraversato la strada in corso Gastaldi provocando un grave incidente stradale

(foto di Archivio)