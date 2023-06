Genova – Dovrebbe essere approvata nella prossima settimana, in Regione Liguria, la deliberà che rinnova lo stanziamento economico per i Voucher per le famiglie che sceglieranno i centri estivi per i bambini. Una decisione che, negli intenti, vuole aiutare le famiglie in un periodo complesso dopo la fine della Scuola e con gli impegni del lavoro ancora ben lontani dalle ferie estive.

“Dal 2020 – ha spiegato l’assessore alla Tutela dell’Infanzia Simona Ferro – il “voucher centri estivi” rappresenta un aiuto concreto per migliaia di famiglie liguri che grazie a questo strumento possono contare su un importante sostegno economico per l’iscrizione e la partecipazione dei figli ai centri estivi. A grande richiesta per il quarto anno consecutivo Regione Liguria stanzierà un sostanzioso contributo che, per la prima volta, renderà strutturale una misura nata nel contesto emergenziale della pandemia. Possiamo già annunciare che entro la fine della prossima settimana porteremo la delibera in Giunta Regionale e forniremo tutte le informazioni necessarie alle famiglie per poter presentare la domanda a Filse”.