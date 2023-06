La Spezia – Soddisfazione di tifosi e società per la decisione di modificare la location scelta per lo spareggio per la permanenza in Serie A tra Spezia e Verona. Si giocherà infatti al Mapei Stadium di Reggio Emilia e non a Udine come inizialmente scelto.

“Il Mapei Stadium di Reggio Emilia – ha commentato il sindaco Pierluigi Peracchini – è equamente distante dalle città da cui le squadre partono per la trasferta. La differenza di tragitto causata dalla precedente scelta di giocare a Udine non esiste più e le due tifoserie si possono muovere senza che percorrano necessariamente lo stesso tratto di strada per diversi chilometri, fatto che avrebbe potuto avvicinarle e causare possibili episodi spiacevoli legati a scontri, che già siamo abituati a vedere, e sono una pagina nera legata al calcio, uno sport che non condivide i valori violenti. Il Mapei Stadium crea delle condizioni di maggiore imparzialità per una sfida che decide la stagione di due squadre che lottano per la salvezza. Ringrazio la Lega Serie A per aver deciso il cambio di stadio, la senatrice Stefania Pucciarelli, l’onorevole Maria Grazia Frijia e tutte le persone che si sono fatte portatrici delle nostre richieste. Adesso i nostri aquilotti devono concentrarsi sulla partita di domenica e dare il massimo per rimanere in Serie A. Continuiamo insieme questo straordinario sogno”.

In serata anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti era intervenuto plaudendo la decisione di rivedere la scelta fatta

“Accogliamo con favore la decisione di disputare al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona. Ringrazio il presidente Casini al quale ho scritto in mattinata chiedendo di non giocare la gara al “Friuli” di Udine, suggerendo invece una soluzione più equa come Reggio Emilia. Udine infatti sarebbe stata una scelta rischiosa dal punto di vista dell’ordine pubblico visto che i tifosi avversari sarebbero stati costretti a percorrere insieme il tratto che da Padova va a Udine. La sede di Reggio Emilia tutela invece la sicurezza e l’imparzialità”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla decisione di far giocare lo spareggio salvezza di domenica al Mapei Stadium.