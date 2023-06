Genova – E’ rimasto chiuso per oltre un’ora, questa mattina, il parco della villa Imperiale Scassi di Sampierdarena dove, questa mattina, sono stati segnalati diversi cinghiali a spasso.

Una vera e propria “invasione” quella in corso in città, con cinghiali in rapido aumento numerico e pochi interventi di eradicazione osteggiati dagli ambientalisti nell’impossibilità di catturare gli animali e di trasferirli in campagna.

A farne le spese, come in questo caso, i Cittadini che non hanno potuto entrare nel parco della villa sino a quando gli animali non si sono allontanati o, come sostengono alcuni, catturati e uccisi in seguito.

(Foto di Archivio)