Liguria – Sono ben 10 le insegne della Liguria inserite con menzione d’onore in “Pane e panettieri d’Italia 2024”: la nuova guida del Gambero Rosso che si occupa dei prodotti da Forno e delle aziende che si distinguono per la loro produzione.

Attenzione alla qualità delle materie prime e ricette antiche ma anche innovazione e sapori che mettono d’accordo tra tradizione con i nuovi gusti dei giovani. Sono questi i requisiti che hanno fatto selezionare agli esperti del Gambero Rosso ben 10 attività in Liguria.

Curiosamente non c’è una sola attività della provincia di La Spezia

Ecco tutte le insegne inserite nella guida:

Al Forno di Albaro, nell’omonima via Albaro a Genova

Antico Forno Patrone, in via di Ravecca, nel centro storico di Genova

Panificio Grissineria Caretta in via della Posta vecchia, nel centro storico di Genova

Panificio Mario, in via San Vincenzo, a Genova

Panificio Silviè di piazza San Severino a Borzonasca (Ge)

Antico Forno a Legna da Carlo, in via Barbieri, a Montebruno (Ge)

Rotondo Pani e Grani in piazza Chabrol a Savona

Zio Pagnotta, in via Torlaro, ad Albenga (SV)

Pan per Focaccia, in via Salvador Allende, a Cairo Montenotte (SV)

La Boutique del Pane Mondino in via Roma a Ventimiglia